Scuola: al via il programma tv 'Laboratorio Scuola'

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'Itis "Galileo Galilei" e il liceo "Isacco Newton" di Roma sono gli Istituti protagonisti della seconda puntata di Laboratorio Scuola, il programma tv che propone un "viaggio" nell'Italia dell'innovazione didattica che nasce nell'ambito della collaborazione Ministero dell'Istruzione-Rai. La serie, suddivisa in 20 puntate e prodotta da Rai Scuola, vede protagonisti i docenti, le studentesse, gli studenti e le scuole di tutto il Paese. Al centro della seconda puntata, il tema "L'ecosistema digitale e le sue caratteristiche".

All'Istituto Tecnico Industriale "Galilei" studentesse e studenti, divisi in gruppi interdisciplinari, hanno creato un laboratorio in realtà virtuale, riproducendo in digitale i laboratori scolastici. Un progetto che, grazie a computer e visori, può essere realizzato in altre scuole e consente l'accesso alle attività di questo tipo anche agli studenti con disabilità, garantendo la massima inclusione. Al Liceo "Newton" di Roma gli studenti e le studentesse fanno esperimenti nel laboratorio di fisica utilizzando sensori e una scheda di acquisizione dati per individuare le leggi che descrivono determinati fenomeni. In matematica, grazie a un software associato ad attività di laboratorio, gli studenti scoprono autonomamente le proprietà delle figure geometriche.

Le puntate, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11.00 e alle 15.00 su Rai Scuola (canale 146), sono organizzate in dieci capitoli, ciascuno dei quali costituito da due videolezioni, una focalizzata sul tema principale e una di allargamento e adattamento del tema a diversi contesti e situazioni. Sul sito di Rai Scuola sono presenti, inoltre, le clip con le singole scuole e gli esperti che hanno contribuito alla realizzazione della trasmissione: https://www.raiscuola.rai.it/percorsi/laboratorioscuola. (ANSA).