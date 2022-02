Coppa Italia: Mourinho, giocato bene tranne i primi 5'

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "Se tolgo i primi 5 minuti della partita ho visto una squadra che ha giocato molto bene contro una squadra con cui non è facile giocare bene". Lo ha detto José Mourinho, allenatore della Roma, commentando il ko contro l'Inter intervistato da Mediaset. "Abbiamo giocato bene, il secondo gol ha cambiato la partita e ha cambiato l'arbitro, che tatticamente è stato bravissimo. Ha fatto una partita fino al 2-0 e poi un'altra partita. Il mio giallo? Per il suo curriculum vitae è una cosa bella un'ammonizione a Mourinho".

"Il signor Zhang, Marotta e Zanetti mi hanno fatto un regalo fantastico prima della partita, la gente è stata fantastica con me. Questo è il lato emotivo che non posso nascondere mai, è un rapporto eterno - ha detto ancora -. Ma sono venuto qui per vincere, con la mia Roma, per la mia gente che è quella romanista. Non voglio che la gente dimentichi che ora la Roma è casa mia". (ANSA).