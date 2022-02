Covid: Lazio, 11.715 nuovi casi, continua trend discesa

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Oggi nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103) il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, sono 41 i decessi (+15) il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e +14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. i casi a Roma città sono a quota 4.931. continua il trend in discesa dei casi su base settimanale". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).