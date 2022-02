Covid:D'Amato,con misure Cdm verso fine stato emergenza

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Quelle prese ieri in Cdm "sono misure che aspettavamo e confermano che c'è una fase discendente. Mi sembra che siano di buon senso e oramai la strada è tracciata: si va verso la fine dello stato di emergenza e progressivamente andranno anche allentate alcune misure che finora abbiamo utilizzato". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, rientrando nella sede della giunta regionale, dopo un evento pubblico. "Sulla scuola è importante ciò che è stato fatto: semplifichi la vita alle famiglie, alle scuole stesse - ha aggiunto D'Amato -. Consente soprattutto, a chi è vaccinato, di rimanere in classe di evitare la dad e questo mi sembra un fatto così". In merito alle polemiche di una parte politica l'assessore ha sottolineato: "C'è un po' di demagogia è chiaro che tutte le misure che sono state adottate per tutta la popolazione e vanno ad agevolare chi si è vaccinato, ma non può essere altrimenti. D'altronde vale anche l'effetto opposto, ovvero, lasciare a casa chi si è vaccinato è ingiusto". Per cui "è una scelta che va fatta per difendere la salute e la scuola in presenza, attraverso la vaccinazione, per consentire ai ragazzi di avere la loro socialità e la loro formazione".

