Covid: nel Lazio 1000 casi in meno rispetto a 7 giorni fa

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Abbiamo oltre 1000 casi in meno rispetto allo stesso giorno della scorsa settimana. Per cui questo trend si va consolidando. Per noi è un'ottima notizia perché porterà, nelle prossime due settimane, a un allentamento anche della pressione sulla rete ospedaliera". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, rientrando nella sede della giunta regionale, al termine di un evento pubblico (ANSA).