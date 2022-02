Archeologia, sarà protetta la Liburna a Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La Regione Lazio in campo per trovare risorse per finanziare l'acquisto e il posizionamento, in accordo con il comune di Fiumicino, di una tensostruttura che protegga la "Liburna", la riproduzione a grandezza naturale di un'antica nave da guerra romana, ripresa ad Isola Sacra, dopo anni di stop per mancanza di fondi, dal maestro d'ascia Oscar Carmosini. Una soluzione per permettere la conclusione dell'opera in tutta sicurezza. E' l'impegno preso oggi dal consiglio regionale del Lazio approvando un ordine del giorno della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, sottoscritto dai colleghi Bonafoni e Ciani. "Questo capolavoro - spiega Califano - studiato da moltissimi ricercatori italiani e stranieri, oltre a rappresentare un'importante testimonianza storica può rappresentare un volano turistico e un simbolo per la città di Fiumicino, che ospita il museo delle Navi e i porti imperiali di Claudio e Traiano. Nei mesi scorsi, insieme al comune di Fiumicino su impulso dell'associazione Saifo, abbiamo stanziato dei fondi per permettere al maestro Carmosini di terminare la nave. Oggi, grazie a questo ordine del giorno, proviamo a fare qualcosa di più chiedendo al presidente Zingaretti e alla giunta regionale un ulteriore stanziamento per tutelare questa importantissima opera d'arte". (ANSA).