Incendio in appartamento vicino Roma, feriti due bambini

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Due bambini sono rimasti feriti in un incendio avvenuto ieri in un appartamento a Bracciano, centro in provincia di Roma. I due piccoli, lui 11 anni e la sorellina di 5, hanno riportato ferite lievi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Bracciano. I bambini sono stati trasportati all'ospedale di Bracciano e al Bambino Gesù di Roma.

L'incendio sarebbe partito dalla canna fumaria e ha danneggiato alcuni mobili e suppellettili. (ANSA).