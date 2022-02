Roma: Pd, verso chiusura locali un'ora prima contro malamovida

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - L'ordinanza del sindaco dovrebbe prevedere "di chiudere, per circa un mese, i locali un'ora prima e prescrivere" ai minimarket "di chiudere alle ore 22". Lo ha detto il presidente della commissione Commercio, Andrea Alemanni (Pd) durante la riunione odierna. I provvedimenti allo studio riguardano le zone della vita notturna romana per contrastare i fenomeni della cosiddetta malamovida. "Se l'ordinanza esce prima della prossima commissione invito i consiglieri, che conoscono il territorio, a indicarmi aree specifiche da ricomprendere, perché bisogna avere un intervento puntuale. Poi convocheremo una commissione dedicata", ha aggiunto.

Dopodiché, la convinzione comune è che "le chiusure anticipate degli esercizi" tout court "non rappresentano la soluzione al problema. Spetta a noi lavorare per una soluzione strutturale". (ANSA).