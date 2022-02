Furgone va a fuoco a Roma, all'interno trovato cadavere

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il cadavere di un uomo, ancora non identificato, è stato trovato all'interno di un furgone andato a fuoco. La vittima avrebbe un'età apparente di 80 anni. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Angelo Emo, nel quartiere Prati a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo nella parte posteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, carabinieri e personale della Polizia locale. (ANSA).