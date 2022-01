Covid: primi 32 nuovi assunti in Atac, "garanzia servizio"

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Sono 32 i nuovi autisti di Atac assunti attraverso lo scorrimento della graduatoria esistente.

Le assunzioni erano state preannunciate dall'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè anche per far fronte alle assenze da Covid che si registravano tra il personale della municipalizzata dei trasporti.

"In questo particolare momento storico - aggiunge Patanè in riferimento al Covid - le 32 nuove risorse rappresentano un'autentica boccata di ossigeno per l'azienda, per garantire il servizio di altrettanti bus nelle fasce orarie di punta.

Indubbiamente questo è solo un primo piccolo passo, perché già sappiamo che nel corso del 2022 andranno in pensione circa 180 autisti".

"L'importante, però, come abbiamo sostenuto in queste settimane - conclude Patanè - è evitare soluzioni tampone ed emergenziali e continuare sulla strada delle assunzioni stabili, perché l'azienda ha bisogno di personale qualificato per il Tpl, per la città di Roma e per il servizio che l'autista deve svolgere tra i tanti che Atac offre quotidianamente", sottolinea. (ANSA).