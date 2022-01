Christian facci il miracolo, opera di Tvboy per crime drame Sky

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - E' dedicata a Christian, il supernatural crime drama targato Sky Original su Sky Atlantic e in streaming su Now dal 28 gennaio, l'opera dello street artist Tvboy apparsa in via dei Pettinari a Roma a due passi da Ponte Sisto.

Nello stencil intitolato "Christian facci il miracolo" l'artista ha raffigurato con il suo personalissimo stile i due personaggi principali della serie, Christian (interpretato da Edoardo Pesce) e Matteo (Claudio Santamaria), rendendo esplicito il legame che li unisce in merito alle inspiegabili capacità miracolose del protagonista, rappresentate qui dalle stimmate e dall'aureola dorata.

Christian è una nuova dramedy a tinte pulp, tra crime e soprannaturale, creata da Valerio Cilio, Roberto "Saku" Cinardi e Enrico Audenino e diretta da Stefano Lodovichi - anche produttore creativo - e Roberto "Saku" Cinardi. Edoardo Pesce è un supereroe "all'amatriciana", scagnozzo di un boss della Roma di periferia che si guadagna da vivere facendo l'unica cosa che sa fare: menare. Fino a quando non gli compariranno alle mani quelle che sembrano a tutti gli effetti delle stimmate, le ferite dei santi, con le quali inizierà a fare miracoli. Sulle tracce di Christian e del suo mistero si metterà presto Matteo, scettico emissario del Vaticano ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri, interpretato dal vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria.

Accanto a Edoardo Pesce e a Claudio Santamaria nel cast: Silvia D'Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò, Francesco Colella, Milena Mancini, Gabriel Montesi, Lina Sastri. (ANSA).