Australian Open: Berrettini 'orgoglioso di quel che ho fatto'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Sono orgoglioso di quello che ho fatto, il mio livello sta migliorando ma credo che sia positivo avere ancora margini di crescita. Era la prima volta che giocavo con il tetto, erano condizioni diverse e mi ci è voluto un po' per adattarmi, All'inizio ho lottato ma non riuscivo davvero a trovare il ritmo e poi Rafa stava giocando davvero bene". Queste le parole di Matteo Berrettini in conferenza stampa dopo la semifinale dell'Open d'Australia. "Rafa ha cominciato benissimo, variando il gioco, cambiando gli attacchi, insomma una partita di grandissimo livello. Ora è tempo che io giochi il più possibile partite come questa per imparare e la prossima volta voglio essere pronto per affrontarle". (ANSA).