Vaia, '2 anni fa la coppia cinese,Spallanzani orgoglio italiano'

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Il 29 gennaio del 2020 tutto é cambiato, in Italia e nel mondo. Allo Spallanzani arrivava la Coppia di coniugi cinesi, qui curati e guariti. Un grande orgoglio nazionale". Il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia, ricorda così il primo caso di Covid in Italia, la coppia di cittadini cinesi di Wuhan ricoverati, curati e guariti a Roma due anni fa. "La buona medicina italiana al servizio della Persona - scrive Vaia in un post - Sabato prossimo, alle ore 12, alla Fontana, luogo diventato icona della pandemia, incontreremo la stampa per ricordare quei momenti e per fare il punto della situazione sul Coronavirus. Saranno presenti Autorità regionali e nazionali. La Banda dell'Arma dei Carabinieri allieterà questo momento che vuole essere, ancora una volta, di speranza e di incoraggiamento al Paese". (A (ANSA).