Covid: Lazio, primi per somministrazione antivirale orale

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Il Lazio prima regione per somministrazione antivirale orale (il Molnupiravir)". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Oltre 12,4 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,2 milioni di dosi booster effettuate, pari al 68% della popolazione adulta. Sono oltre 110 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. L'obiettivo entro fine mese e' di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta", aggiunge D'Amato in merito alla campagna vaccinale. (ANSA).