Ragazzino aggredito da pitbull vicino Roma, ferito alle mani

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Un ragazzino di 14 anni è stato trasportato ieri al Pronto soccorso di Velletri dopo essere stato aggredito da un pitbull. Il fatto è avvenuto in piazza Vittorio Emanuele II, nel comune di Montelanico vicino Roma. Il minorenne mentre stava giocano a pallone è stato assalito dal cane che lo ha morso ad entrambe le mani.

Il 14enne è stato immediatamente soccorso da alcuni presenti, tra cui il papà e il sindaco del paese, che avevano assistito alla scena. Sul posto sono, poi, intervenuti i carabinieri della Stazione di Montelanico e i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale dove gli sono state riscontrare ferite guaribili in 10 giorni. (ANSA).