Lazio: è ufficiale, Vavro va in prestito al Copenaghen

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - E' ufficiale il passaggio di Denis Vavro dalla Lazio al Copenaghen. Il difensore centrale torna in Danimarca in prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. "Copenaghen significa molto per me - il commento del giocatore slovacco, che si trova già nella capitale danese -. Sono stato bene qui nella mia prima avventura e sono felice di poterci giocare di nuovo. Arrivo con il solo obiettivo di aiutare la squadra a diventare campione quest'estate".

