Vaccini: D'Amato, ieri effettuate 58 mila somministrazioni

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Ieri sono state effettuate 58 mila somministrazioni di vaccino, oltre il 50% in piu' del target della struttura commissariale.

Oltre 12,3 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,1 milioni di dosi booster effettuate, pari al 64% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'91% degli over 12 sempre in doppia dose.

Sono oltre 105 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni.

L'obiettivo entro fine mese e' di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta". Lo comunica, in una nota, l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Inoltre "ottima l'adesione all'open day che si sta svolgendo oggi su tutto il territorio", aggiunge D'Amato. (ANSA).