Quirinale: Questura di Roma potenzia controlli già da oggi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - In vista delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, la Questura di Roma ha previsto un aumento dell'attività di vigilanza già a cominciare da oggi.

Potenziata la presenza di agenti, ne saranno impiegati in totale 800, intorno ai palazzi della politica a cominciare da Montecitorio, Palazzo Chigi oltre che Quirinale e Senato. Di supporto anche carabinieri e guardia di finanza. Disposti anche dei transennamenti nella zona dei via dei Prefetti e via dell'Impresa per facilitare anche le procedure dei grandi elettori risultati positivi al Covid. Come di consueto in questi appuntamenti verranno effettuate bonifiche nel sottosuolo e verranno impiegati agenti del gruppo Artificieri e Cinofili oltre che personale della Digos. (ANSA).