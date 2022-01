Litorale romano affollato di presenze su lungomare e spiagge

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Voglia di mare e di uscite. Per la seconda domenica consecutiva, complice la giornata di sole e nonostante una temperatura non superiore agli 11-12 gradi, il litorale romano è affollato di presenze, in larga parte in arrivo dalla Capitale. Segnalato, dalla tarda mattinata, un afflusso di veicoli in aumento. A Passeggio sulle spiagge di Ostia, Fiumicino e Fregene dove, soprattutto famiglie, hanno steso anche teli per godersi un pò di relax e far giocare i bambini. Gettonati anche i moli dei porti di Ostia e Fiumicino e le piste ciclabili, dove sono molti i bikers che ormai prediligono i tracciati che collegano anche le varie località del litorale con la Capitale. Affollati anche i lungomare mentre all'orizzonte, su un mare piatto, spiccano barche a vela, hobie cat e sup. Buona l'affluenza anche verso i ristoranti ed i locali, con tavolini all'aperto, fronte mare o nei centri cittadini. "Oggi finalmente abbiamo un'ottima affluenza e molte prenotazioni: sarebbe servito un locale più ampio - riferiscono due ristoratori, rispettivamente della Darsena e del lungomare di Fiumicino - In questa difficile fase di pandemia la gente ha voglia di evadere un pò, ed in caso abbinare una passeggiata al sole ad un piatto di spaghetti alle vongole od ad una frittura di pesce. Speriamo sia un prologo alla normalità, superato questo periodo". (ANSA).