Covid: controllo cc nei locali movida,multe per oltre 3mila euro

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.560 euro, a carico di due locali. E' il bilancio dell'attività di controllo svolta nella notte a Roma, nel quartiere Testaccio, dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino, con il supporto dei Carabinieri del Nas e della squadra di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma nei locali della movida per verificare il rispetto delle norme volte a fronteggiare e contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel primo locale, è stata riscontrata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari all'interno del locale deposito. Al titolare è stata contestata una sanzione di 2000 euro ed inoltre è stato invitato presso gli uffici del Comando dei Vigili del Fuoco per completare gli accertamenti documentali.

In un secondo locale, è stata elevata una sanzione di 1000 euro al titolare per aver tenuto lo spogliatoio in precarie condizioni igieniche. Inoltre, sono state riscontrate da parte del personale dei Vigili del Fuoco, irregolarità circa l'ostruzione delle uscite di sicurezza, la presenza di estintori scaduti di validità, illuminazione di emergenza non funzionante, la mancanza del documento di valutazione rischi, per le quali il proprietario è stato anche convocato dai vigili per completare gli accertamenti documentali e per la valutazione di una eventuale denuncia. (ANSA).