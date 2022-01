Turismo:Gualtieri, Roma al top per il cibo, valorizzeremo

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Una bella notizia: per il famoso @TripAdvisorIT #Roma è la miglior meta al mondo per gli amanti del #cibo. Un bel riconoscimento per il settore strategico della ristorazione che sosterremmo e valorizzeremo anche con grandi investimenti sul #turismo". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (ANSA).