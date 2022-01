Vaccini: piano Novavax Lazio,15 hub e solo over 18

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' pronto il piano Novavax nel Lazio.

Il vaccino proteico, che si spera potrà convincere molti scettici, verrà somministrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette nella Capitale. Le dosi di Novavax, che sono attese per febbraio, saranno riservate solo per le prime somministrazioni degli over 18. Il richiamo verrà effettuato dopo 21 giorni. (ANSA).