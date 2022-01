Modella indagata a Roma, "accuse infamanti, io indipendente"

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Con stupore e rammarico prendo atto che da tempo è in atto una violenta campagna mediatica contro la sottoscritta, alimentata ad arte, per farla apparire come una donna senza scrupoli e abituata a una vita agiata e spensierata a carico di uomini facoltosi. Respingo con forza e sdegno il tenore di tali accuse infamanti rivendicando la mia storia di donna indipendente ed autosufficiente, che ha realizzato i propri progetti di vita e di lavoro senza l'aiuto di nessuno e certamente già prima di conoscere Giacomo, che ha già smentito le assurde accuse nei miei confronti". Lo dichiara, in una nota diffusa dallo studio legale napoletano Frojo che la rappresenta, Tanya Yashenko, la modella indagata dalla Procura di Roma che ipotizza nei suoi confronti la circonvenzione del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa a cui la donna, che ha 36 anni, si dice sentimentalmente legata. Dalle denunce presentate dal principe, e anche dalla giovane bielorussa, per stalking, emergono gli scontri tra i due per la gelosia e i costosi regali. "Voglio precisare che il rapporto con il mio compagno prosegue serenamente, - sottolinea la modella - seppure compatibilmente con il grande stato di ansia e prostrazione che ci crea questa assurda ed incomprensibile persecuzione mediatica". (ANSA).