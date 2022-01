Per anni ha seviziato la madre disabile, arrestato

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Ottantenne invalida seviziata dal figlio. Questa la terribile storia che arriva da Sermoneta (Latoina) conclusasi con l'arresto, eseguito dai Carabinieri, del figlio della donna, 43 anni, accusato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. In particolare le indagini hanno permesso di documentare come in più occasioni l'anziana, costretta su una sedia a rotelle per diverse patologie, presentava lesioni. La donna non ha mai ritenuto di denunciare, ed ha sempre negato di essere maltrattata dal figlio convivente. L'attività di monitoraggio delle forze dell'ordine ha così consentito di documentare la gravità degli abusi: vessazioni, costanti, abituali e mortificanti, fatte di ingiurie, minacce, umiliazioni, e percosse. È emerso che la donna è stata più volte schiaffeggiata con violenza, colpita con un mestolo o con un bottiglione, costretta a subire dolorose torsioni di mani e braccia, ciononostante, è documentata anche la rassicurazione fatta al figlio, quale doloroso riscontro dello stato di assoggettamento psicologico cui era sottoposta la donna, che non lo avrebbe mai denunciato. Le violenze, che andavano avanti dal 2019,sono state commesse anche il giorno di Natale e Capodanno. (ANSA).