Covid:sfuma super Pass per Aula Roma, Ffp2 e tampone

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Sfuma l'ipotesi del super Green pass per accedere all'Aula Giulio Cesare. Le disposizioni per tornare in presenza e "in sicurezza" in Assemblea Capitolina prevedono che si indossi la mascherina Ffp2. È poi "fortemente consigliato aver effettuato un tampone, con esito negativo", come annuncia la presidente Svetlana Celli. "I tamponi si potranno fare, su base volontaria, anche domani direttamente in Campidoglio, presso la postazione fissa dell'Ipa in via del Campidoglio, dalle ore 8.30 alle 11.30. Saranno a pagamento per i consiglieri e gratuiti per gli uffici di supporto ai gruppi. I consiglieri che non potranno partecipare perché positivi o in quarantena potranno partecipare in video conferenza. Si è deciso, infine, di mantenere l'Aula chiusa a pubblico e giornalisti in questa fase emergenziale, che vede una crescita dei contagi", spiega Celli. Le regole sono state stabilite oggi, con accordo unanime dei capigruppo. (ANSA).