Vaccini: Lazio, 54% over 12 ha ricevuto dose booster

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Superata 2,8 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 54 % della popolazione over 12. Le somministrazioni totali 11,9 mln e l'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 mln di dosi booster superando il 70 % della popolazione adulta. Ieri sono state effettuate oltre 64 mila somministrazioni di vaccino, il 93 % in più rispetto al target commissariale". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (ANSA).