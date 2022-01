Aggredisce passanti e carabinieri, arrestato 32enne a Roma

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Attimi di panico questa notte a Roma dopo che un cittadino italiano di origini rom di 32 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di droga e alcol, ha aggredito alcuni passanti che hanno allertato il 112.

Il fatto è avvenuto intorno alle 1,30, tra largo Millesimo e via di Torrevecchia. All'arrivo di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, l'uomo, ha tentato di fuggire ma una volta raggiunto ha aggredito le forze dell'ordine con calci e pugni, venendo bloccato solo grazie all'ausilio di altri militari intervenuti sul posto.

Una volta portato in caserma l'uomo ha continuato a dare in escandescenze per cui è stato necessario il trasporto, tramite il 118, al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata.

L'uomo, sul quale gravava già la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato per resistenza e sarà giudicato con il rito direttissimo questa mattina presso le aule di piazzale Clodio. (ANSA).