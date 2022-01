Ostia: maxiprocesso Spada; Cassazione conferma accusa mafia

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La Cassazione ha confermato l'accusa di associazione di stampo mafioso per il clan Spada. I giudici di piazza Cavour hanno sostanzialmente accolto le richieste del pg e disposto un nuovo processo d'appello per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera', avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di Ostia. Il procedimento vedrà imputati Roberto Spada, già raggiunto da una condanna definitiva per la testata inferta ad un giornalista della Rai, Ottavio Spada (detto Marco) e Carmine Spada. I giudici hanno rigettato i ricorsi degli altri imputati ritenuti inammissibili. (ANSA).