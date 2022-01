Covid:nel Lazio 12.027 nuovi casi positivi,casi a Roma 5.063

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Oggi nel Lazio su 29.612 tamponi molecolari e 79.927 tamponi antigenici per un totale di 109.539 tamponi, si registrano 12.027 nuovi casi positivi (-761), sono 15 i decessi (-28), 1.629 i ricoverati (+56), 202 le terapie intensive (+6) e +4.993 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063.

Rispetto a Mercoledi' della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

(ANSA).