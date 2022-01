Vaccini: Lazio, 51% adulti ha ricevuto dose booster

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Raggiunta la quota delle 2,5 milioni di dosi booster effettuate, piu' di un adulto su due ha fatto la dose booster e sono triplicate le prime dosi". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Nel Lazio superata quota 11,5 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,5 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta - aggiunge l'assessore -. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90,5% degli over 12 sempre in doppia dose. Ieri oltre 64 mila le somministrazioni di vaccino il 17% in piu' rispetto al target commissariale. Da domani aumento degli slot disponibili per dosi booster pfizer nella fascia 12-17 anni". (ANSA).