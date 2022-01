Sicurezza: Polfer Lazio, nel 2021 controllate 657 mila persone

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Sono 657.471 le persone controllate nel 2021 di cui 115 arrestati e 675 indagati. Questo il bilancio dell'attività svolte della Polizia ferroviaria del Lazio.

Nel corso dell'anno che si è appena concluso gli agenti hanno proceduto al sequestro di 20 armi (1 da fuoco, 8 da taglio e 11 improprie) e di circa 783 grammi di cocaina, oltre 997 grammi di cannabinoidi e 499 grammi di oppiacei. Complessivamente sono state effettuate 1.094 contravvenzioni amministrative, di cui 153 al Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Durante il 2021 sono state impiegate 24.990 pattuglie in stazione e 3.728 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 7.990 convogli ferroviari e predisposti 1.640 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 34 operazioni. Dodici "Stazioni Sicure", finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario, 11 "Rail Safe Day", finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, 11 "Oro Rosso", finalizzate al contrasto dei furti di rame e 3 "Action Week", finalizzate al potenziamento dei controlli, nel trasporto ferroviario di merci pericolose. (ANSA).