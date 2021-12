Piero Piccioni Quartet, a Roma l'omaggio al maestro

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Un viaggio nel mondo musicale di Piero Piccioni, autore di brani e colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema italiano. A proporlo domenica 2 gennaio a Roma sul palco del Forum Theatre, dove hanno sede i mitici Forum Studios in cui state registrate molte pietre miliari della musica, è il Piero Piccioni Quartet and Friends, ensemble guidato al pianoforte dal compositore, performer e umorista Nicola Vicidomini, con la partecipazione straordinaria del jazzista Lino Patruno al banjo e dei solisti storici di Piccioni Gegè Munari alla batteria e Giorgio Rosciglione al contrabasso.

Creato da Vicidomini in occasione della mostra ''Piero Piccioni 100 Experience'' inaugurata lo scorso 6 dicembre nel centenario della nascita del maestro, il quartetto è composto da Costantino Ladisa al sax, Alessandro Patti al contrabasso e basso elettrico e Saverio Gerardi alla batteria e percussioni.

Sul palco con loro saliranno anche Alessandra D'Andrea al flauto, Gianpiero Cristaldi alla tromba, Dario Rosciglione al basso, Lucio Turco alla batteria e Ilenia Bent al microfono.

Il concerto proporrà un excursus sulla lunga attività del compositore attraverso l'esecuzione dei brani jazzistici e delle composizioni romantiche e l'esplorazione delle sonorità swing e bossa nova fino ad approdare al funky più cool. In scaletta titoli indimenticabili come ''You never told me'' dalla colonna sonora di Fumo di Londra, ''Give love a chance'' da Il dio sotto la pelle e il tema principale di Il comune senso del pudore, la celeberrima ''Marcia di Esculapio'' de Il medico della Mutua ma anche creazioni originali in omaggio a Piccioni. La mostra, fino al 6 gennaio negli spazi del Forum Theatre - a cura dal figlio Jason Piccioni, musicista e produttore, Nicola Vicidomini e Marco Patrignani, produttore e Ceo dei Forum Studios - propone oltre 150 fra manifesti cinematografici d'epoca, bozzetti originali, locandine e fotobuste, circa 200 dischi originali in 33 e 45 giri, più di 500 registrazioni master, fotografie e proiezioni. (ANSA).