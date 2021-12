Vaccini: Lazio, aperte prenotazioni per booster di notte

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Sono online gli slot per prenotare la dose booster con somministrazione a partire dalla giornata di domani presso i centri dell'Eur, La Vela Tor Vergata e di Fiumicino Lunga Sosta. Consigliamo vivamente di utilizzare questa occasione, per chi ancora non avesse fatto la dose booster o volesse anticiparla". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

"Durante la giornata saranno aperte le agende per la prenotazione anche negli altri Hub in notturna sempre con prima dose sempre a partire da domani: Roma Termini e il Palasport di Tivoli" aggiunge l'Unità di Crisi. (ANSA).