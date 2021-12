La morte di Niccolò Ciatti, scarcerato a Roma il ceceno

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - La Corte di assise di Roma ha disposto la scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni accusati dell'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 in una discoteca di Llorrt de Mar in Spagna. La notizia è stata resa nota dal padre di Niccolò, Luigi Ciatti, e confermata dal legale della famiglia, avvocato Agnese Usai. Il ceceno secondo quanto appreso sarebbe già uscito dal carcere di Rebibbia. La scarcerazione di Rassoul Bissoultanov, uno dei due ceceni accusati dell'omicidio di Niccolò Ciatti, è legata, in base a quanto si apprende, all'annullamento della misura per difetto di procedibilità nei confronti dell'uomo. I giudici della Corte d'Assise hanno ritenuto infatti che Bissoultanov non era presente sul territorio italiano quando è stata emessa la misura di custodia cautelare nei suoi confronti. (ANSA).