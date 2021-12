Controlli carabinieri in vie shopping e metro Roma, 10 arresti

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Controlli dei carabinieri lungo le vie dello shopping e alle fermate della metro a Roma. 10 le persone finite in manette perché ritenute responsabili, a vario titolo, di reati che vanno dal furto aggravato alla rapina.

Tra questi, i carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno bloccato un 23enne nomade sorpreso all'interno di un noto store in via del Corso, subito dopo aver rubato uno smartwatch. Mentre i colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 30enne peruviano, senza fissa dimora, che poco prima aveva rubato cosmetici da un negozio in piazza Santa Maria Maggiore e, per guadagnarsi la fuga, aveva spintonato il vigilante. I militari della stazione Piazza Bologna hanno invece arrestato un 48enne, algerino, senza fissa dimora, che poco prima aveva avvicinato la giovane alle spalle e le aveva strappato dalle mani lo smartphone. L'uomo l'ha poi colpita con due schiaffi dileguandosi per le vie limitrofe ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

Alla stazione Termini, invece, i militari hanno arrestato un cittadino colombiano, senza fissa dimora, bloccato appena dopo aver rubato prodotti di profumeria da un negozio all'interno della galleria Forum dov'è stato anche arrestato un 35enne cileno bloccato dopo aver rubato diversi capi di abbigliamento da un negozio sportivo. (ANSA).