Capodanno: a Roma rafforzati controlli in centro e zone movida

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Rafforzati i controlli nel centro della Capitale e nelle altre zone della movida per Capodanno.

Sotto la lente ci saranno i luoghi della città abitualmente più frequentati per monitorare eventuali assembramenti a ridosso della mezzanotte. Massima attenzione al rispetto dell'obbligo delle mascherine all'aperto. Le verifiche delle forze dell'ordine interesseranno anche gli esercizi pubblici per quanto riguarda il rispetto delle norme anti-Covid. Il piano di sicurezza per Capodanno verrà messo a punto nei prossimi giorni nel corso di un tavolo tecnico in Questura. (ANSA).