Investito da auto, muore 36enne a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto nella notte a Roma. E' accaduto in via Ostiense, all'altezza del cavalcavia Lido nord, 100 metri dopo Via delle Azzorre, direzione Roma Centro. Sul posto pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale.

La vittima è un 36enne che presumibilmente stava attraversando la strada. Alla guida della macchina un 53enne che si è subito fermato per i soccorsi. Il 36enne è stato trasportato in ospedale dove è poi deceduto. Il conducente è stato invece trasportato al Campus Biomedico. Richiesti per lui gli esami tossicologici e alcolemici di rito. Indagini in corso da parte della polizia locale per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).