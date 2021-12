Covid: Lazio, 4.288 nuovi casi e 19 morti,Roma a quota 2114

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Oggi nel Lazio su 23.838 tamponi molecolari e 66.119 tamponi antigenici per un totale di 89.957 tamponi, si registrano 4.288 nuovi casi positivi (+1.355), sono 19 i decessi (+12), 1.025 i ricoverati (+29), 135 le terapie intensive e +1.611 i guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,8% - aggiunge - I casi a Roma città sono a quota 2.114".

Rispetto al 28 dicembre dello scorso anno si contano 1.795 ricoveri in meno in area medica, 172 in meno in terapia intensiva, 18.052 isolati a domicilio in meno e 28 decessi in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione" aggiunge. (ANSA).