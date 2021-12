Uomo trovato morto in campo incolto, giallo vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il cadavere di un uomo è stato trovato in un campo incolto a Monterotondo Scalo, vicino Roma, il giorno di Natale. Sul posto le forze dell'ordine. Gli inquirenti non escludono nessuna pista. Si tratterebbe di un cittadino romeno di circa 60 anni. Sono in corso indagini.

