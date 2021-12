Lazio, dal 30 dicembre vaccinazioni anche la notte

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Ci sono ancora oltre 300 mila cittadini nel Lazio senza neanche una dose di vaccino. E questa è una prateria per la diffusione della variante Omicron. Noi vaccineremo anche di notte a partire dal 30 dicembre". Ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

In particolare, "negli hub di Roma Termini, Fiumicino aeroporto lunga sosta, Eur piazzale Quadrato della Concordia, Tor Vergata Le Vele e palasport di Tivoli" aggiunge. "E' probabile, come diciamo da tempo, che il Lazio passi in giallo con il nuovo anno. Questo deve portare sempre di più ad essere prudenti e vaccinarsi" ha aggiunto l'assessore. E in merito al dibattito sul rivedere le regole della quarantena spiega: "le regole della quarantena è una materia assolutamente tecnica e di sorveglianza epidemiologica devono essere gli scienziati ad indicare la linea". (ANSA).