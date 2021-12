Covid: Lazio, 3.665 positivi, tasso al 10%

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Sono 3.665 le persone risultate positive al Covid nel Lazio nelle ultime 24 ore, 506 in meno rispetto all'ultimo dato. Lo rende noto l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In totale i tamponi effettuati sono stati 33.426. Nella regione si sono registrati 9 decessi, 134 ricoveri nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. I casi nella città di Roma sono stati 2.012. "Il 37% degli adulti - afferma D'Amato - ha effettuato la dose booster. Dalla mezzanotte di domani lunedì 27 dicembre partiranno le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo per i soggetti fragili)". (ANSA).