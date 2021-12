Vaccini: nel Lazio dosi anche a Natale e Santo Stefano

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Le vaccinazioni nel Lazio proseguiranno durante tutte le giornate di festa compreso Natale e Santo Stefano. Da stanotte scatta l'ordinanza di Zingaretti per obbligo delle mascherine all'aperto e sorveglianza del personale sanitario almeno ogni 10 giorni.

Sono state superate le 20 mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi.

Superati 1,6 milioni di dosi booster per un totale di 10 mln e 600 mila di somministrazioni nel Lazio.

Ieri effettuate quasi 60 mila vaccinazioni, il 23% in piu' del target commissariale. (ANSA).