Covid: Lazio: 2285 nuovi casi, +647 rispetto a ieri

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Oggi nel Lazio su 22.407 tamponi molecolari e 42.131 tamponi antigenici per un totale di 64.538 tamponi, si registrano 2.285 nuovi casi (+647), sono 13 i decessi (-1), 915 i ricoverati (+11), 128 le terapie intensive (+9) e +1.104 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"I casi a Roma città sono a quota 1.191 - aggiunge - superate le 17 mila vaccinazioni pediatriche somministrate e prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Superati 1,6 milioni di dosi booster per un totale di 10 milioni e mezzo di somministrazioni nel Lazio. Ieri effettuate quasi 57 mila vaccinazioni, il 19% in piu' del target commissariale".

Rispetto al 21 dicembre dello scorso anno di registrano 1.805 ricoveri in meno in area medica, 179 in meno in terapia intensiva, 34.864 isolati a domicilio in meno e 29 decessi in meno. (ANSA).