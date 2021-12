Carceri: nel Lazio solo 4 detenuti positivi, vaccinati in 6.014

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Sono solo 4 i detenuti positivi nelle carceri del Lazio. A rivelarlo è stato il garante regionale, Stefano Anastasia, presentando i dati annuali sulla situazione delle carceri nella regione. "Nel corso dell'anno - ha aggiunto - 6.014 detenuti hanno ricevuto prima e seconda dose del vaccino. Al 16 dicembre, 2.483 detenuti hanno ricevuto la dose booster. La campagna è in corso ed entro la metà di gennaio tutti i detenuti che hanno dato il loro consenso potranno avere la terza dose". "Le vaccinazioni - ha sottolineato Anastasia durante la conferenza al consiglio regionale del Lazio - hanno consentito anche di poter riprendere i colloqui con i familiari senza le pareti divisorie in plexiglass. Ci troviamo relativamente in una situazione migliore". (ANSA).