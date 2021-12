Covid: Assessore Lazio, sui bus raccomandiamo Ffp2

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "L'ordinanza che sta predisponendo la Regione Lazio prevede l'obbligo di mascherina all'esterno. Per i passeggeri del trasporto pubblico raccomandiamo l'uso delle mascherine Ffp2 che danno maggiore protezione". Lo precisa l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Dunque al momento l'ordinanza non indicherà il tipo di mascherina ma l'obbligo di indossarla all'esterno e la raccomandazione di usare le Ffp2 sui bus" dove sono già obbligatorie, aggiunge.

L'ordinanza entrerà in vigore il 23 dicembre e avrà la durata di un mese. (ANSA).