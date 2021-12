Auto contro un albero, muoiono due sorelle a Roma

Tragico incidente all'alba a Roma. Due ragazze sono morte dopo che la loro auto è finita contro un albero in via Cilicia, in zona San Giovanni.



Le vittime erano sorelle, di 23 e 19 anni. A quanto ricostruito dalla polizia locale, al volante c'era la più grande. Non è escluso che le ragazze, che abitavano in zona Centocelle, stessero tornando a casa quando è avvenuto lo schianto. La macchina nell'impatto si è accartocciata.