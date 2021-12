Roma: torna il tram 2. Gualtieri, c'è strategia per tranvie

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Torna in servizio il tram 2, fermo da oltre un anno. Ad inaugurarlo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme all'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e alla presidente del Municipio II Francesca del Bello. Il primo cittadino è arrivato con il tram da piazzale Flaminio a Piazza Mancini, dove ha spiegato: "E' una riapertura avvenuta prima dei tempi previsti, un'ottima notizia per un pezzo importante della città. Una linea strategica per l'intermodalità" .

"L'intervento sul 2 sta dentro un lavoro complessivo sulle tramvie, non solo per realizzarne delle nuove, ma anche per affrontare il problema di abbandono della rete tranviaria" per cui "su 77 tram ne sono effettivamente operativi circa 22. È un lavoro sia per affrontare l'emergenza, sia per la programmazione stutturale. Complessivamente possiamo mobilitare 65 milioni per la manutenzione nei prossimi anni", ha aggiunto il sindaco.

Patanè ha sottolineato come oggi siano state riattivate anche le linee 3 e 19, ferme per una voragine a piazzale del Verano: "Oggi è un giorno importante". Durante il giro in tram il sindaco si è fermato a chiacchierare con una signora. (ANSA).