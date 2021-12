Donna aggredita e sfregiata con l'acido in strada a Roma

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Aggredita con una bastonata e sfregiata con l'acido in strada alla periferia di Roma. E' quanto accaduto ad una cittadina dell'Est, secondo quanto riporta il Messaggero. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Sull'episodio, accaduto nei giorni scorsi, sono in corso indagini della Squadra Mobile della capitale. (ANSA).