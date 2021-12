Omicron: altri tre casi nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Accertati altri 3 casi di variante Omicron nel Lazio. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

"Dallo Spallanzani si ribadisce l'importanza all'uso degli anticorpi monoclonali per avere un secondo argine alla variante.

Pronto un piano per somministrazione anche nei Covid hotel" annuncia D'Amato che aggiunge: "Bisogna mantenere alta l'attenzione. Ieri sono state effettuate 60 mila vaccinazioni, il 24% in piu' del target della struttura commissariale".

(ANSA).