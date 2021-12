Le turiste si perdono, autista Atac le riaccompagna in hotel

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Ha riaccompagnato con la sua auto a fine turno tre turiste che si trovavano sul suo bus e si erano perse per Roma. Le tre donne ora hanno scritto una lettera ad Atac per ringraziare l'autista - gentleman.

La vicenda risale alla fine di ottobre: Gianni, in servizio sulla linea 881, sta finendo la sua ultima corsa prima di rientrare in deposito. A bordo sono rimaste soltanto tre signore, piuttosto spaesate, che gli chiedono preoccupate cosa fare per rientrare in albergo. L'uomo si rende conto dall'accento che non sono di Roma: arrivano infatti dalla Sardegna e sono in città per lavoro.

Purtroppo all'una di notte non ci sono più molte alternative: "Prendete un taxi - suggerisce Gianni - oppure aspettate che finisca di lavorare e vi porto io con la mia macchina".

L'autista ha modi garbati, il volto affidabile da padre di famiglia e le donne accettano la cortese proposta.

Tutto finisce bene. Rientrano in hotel ma non dimenticano il loro cavaliere in divisa e scrivono ad Atac per ringraziarlo pubblicamente. "E' stata una persona gentilissima e molto disponibile - racconta Matilde - non credo che altri avrebbero avuto tale accortezza nei riguardi di tre sconosciute".

"Mi sono immedesimato in loro - confessa Gianni - ho una moglie e due figlie, non avrei potuto lasciarle da sole in una città sconosciuta".

Autista in Atac dal 1988, è orgoglioso di fare questo mestiere: "Guidare è la mia vita e cerco di fare al meglio il mio lavoro".

